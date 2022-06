EuroLeague: Russische Basketball-Teams für 2022/23 ausgeschlossen

Do, 16.06.2022, 16.26 Uhr

Wegen des Krieges in der Ukraine dürfen in der kommenden Saison keine russischen Klubs an der EuroLeague teilnehmen. Die Königsklasse veröffentlichte am Donnerstag eine provisorische Teilnehmerliste.