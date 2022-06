EM-Kader: Rall, Nüsken, Feldkamp, Tufekovic gestrichen - Hagel noch Back-up

Sa, 18.06.2022, 18.09 Uhr

Maximiliane Rall, Sjoeke Nüsken, Jana Feldkamp und Torhüterin Martina Tufekovic haben es nicht in den finalen Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für die EM in England (6. bis 31. Juli) geschafft. Das entschied Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Samstag.