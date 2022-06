Kantersieg in Spiel zwei: Sturm und Colorado auf Titelkurs

So, 19.06.2022, 08.36 Uhr

Nico Sturm und die Colorado Avalanche haben in den Stanley-Cup-Finals mit einem Kantersieg einen weiteren Schritt in Richtung Titel gemacht. In Spiel zwei bezwang das Team aus Denver den Titelverteidiger Tampa Bay Lightning 7:0 und führt in der Serie 2:0.