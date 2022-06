Champions League: Wolff und Kielce verlieren Finale gegen Barcelona

So, 19.06.2022, 20.34 Uhr

Nationaltorwart Andreas Wolff hat mit Vive Kielce seinen ersten Titel in der Champions League denkbar knapp verpasst. Der polnische Meister verlor beim Final Four in Köln am Sonntag das dramatische Endspiel gegen Titelverteidiger FC Barcelona 35:37 nach Siebenmeterwerfen.