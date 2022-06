Klose-Vorstellung beim SCR Altach - "Der Name ist jedem bekannt"

Mo, 20.06.2022, 17.04 Uhr

Miroslav Klose will sich bei seiner ersten Trainerstation im Profifußball nicht von den eigenen Erwartungen unter Druck setzen lassen. Der Rio-Weltmeister möchte den zuletzt akut abstiegsbedrohten SCR Altach in den kommenden Wochen in Ruhe analysieren.