NHL-Finals: Tampa Bay schlägt mit 6:2-Sieg zurück

Di, 21.06.2022, 07.50 Uhr

Tampa Bay Lightning hat sich in den NHL-Finals eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt gelang dem Titelverteidiger ein deutlicher Heimsieg. Spiel vier findet am Mittwoch (Ortszeit) erneut in Florida statt.