MLS: Bale kündigt Wechsel nach Los Angeles an

So, 26.06.2022, 09.31 Uhr

Nicht zurück in die Heimat, sondern in die USA: Gareth Bale wird künftig für den MLS-Klub Los Angeles FC auf Torejagd gehen. Das verkündete der Waliser via Twitter. Der 32-Jährige ist bereits der zweite europäische Altstar, der in diesem Sommer zum aktuellen Tabellenführer der Western Conference wechselt.