Bunter Schmuck und Gebäck: Dänemark freut sich auf Tour-Premiere

So, 26.06.2022, 19.39 Uhr

Wenige Tage vor dem Start der Tour de France ist der Hype in Dänemark groß: Erstmals werden in dem skandinavischen Land drei Etappen ausgetragen. In verschiedenen Städten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.