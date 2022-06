Sturms Colorado Avalanche holen Stanley Cup

Tampa. Der Augsburger Nico Sturm hat mit den Colorado Avalanche den Stanley Cup in der National Hockey League gewonnen. Das Team aus Denver holte im sechsten Spiel der Final-Serie gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ein 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) und damit den entscheidenden vierten Sieg.

Sturm ist der erst fünfte deutsche Eishockey-Profi, der die riesige Trophäe für die Meisterschaft in der NHL gewonnen hat. Zuletzt war das Nationaltorwart Philipp Grubauer beim Titel der Washington Capitals 2018 gelungen. Für die Avalanche ist es der dritte Titel ihrer Geschichte und der erste seit 21 Jahren.

In Tampa gingen die Gastgeber durch ihren Kapitän Steven Stamkos in Führung. Nathan MacKinnon gelang mit seinem zweiten Treffer in der Final-Serie der Ausgleich, ebenfalls im zweiten Drittel traf Artturi Lehkonen zum 2:1.

"Das ist ein Gefühl des Unglaubens. Es ist hart, das zu beschreiben. All diese Krieger kämpfen zu sehen, es fühlt sich unglaublich an. Worte können es nicht beschreiben, was ich fühle", sagte MacKinnon im US-Fernsehen. "Der Kern dieser Gruppe ist seit zehn Jahren hier. Das ist unglaublich. Es ist so unglaublich."

Die Lightning hatten den Stanley Cup in den beiden vergangenen Jahren gewonnen, waren aber als Außenseiter in die Final-Serie gegen Colorado gegangen. Die Avalanche behielten durch den Erfolg ihre hundertprozentige Ausbeute - jedes Mal, wenn das Team es in die entscheidende Serie um den Titel geschafft hat, steht am Ende die Meisterschaft: 1996, 2001 und 2022.

© dpa-infocom, dpa:220627-99-812425/4