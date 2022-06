RB startet in die Vorbereitung: Ziel Meisterschaft "ein bisschen viel"

Mo, 27.06.2022, 14.29 Uhr

Pokalsieger RB Leipzig ist am Montag in die Saisonvorbereitung gestartet. Trainer Domenico Tedesco geht optimistisch in die neue Spielzeit, das Ziel Meisterschaft will er seinem Team aber nicht setzen.