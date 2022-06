Wimbledon: Kerber souverän in Runde zwei

Mo, 27.06.2022, 21.19 Uhr

Die frühere Turniersiegerin Angelique Kerber hat souverän die zweite Runde in Wimbledon erreicht. Die 34 Jahre alte Kielerin gewann am Montagabend ihr Auftaktmatch gegen die Französin Kristina Mladenovic 6:0, 7:5. In der zweiten Runde trifft Kerber am Mittwoch auf die Polin Magda Linette.