Fragen und Antworten zum Großen Preis von Großbritannien

Fr, 01.07.2022, 06.01 Uhr

Traditionsreicher Klassiker: Am Sonntag steht in Silverstone das zehnte Formel-1-Rennen der Saison auf dem Programm. Wer sind die Favoriten? Hat Lewis Hamilton einen Heimvorteil? Was wird gegen das Hüpfen der Boliden unternommen? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Großen Preis von Großbritannien.