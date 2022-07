Christian Eriksen vor Wechsel zu Manchester United

Das Fußballmärchen geht weiter: Der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen steht offenbar vor einem Engagement bei Englands Rekordmeister Manchester United. Wie das Portal „The Athletic“ am Montag berichtete, habe sich Eriksen mündlich mit den Red Devils geeinigt. Im Raum stehe ein Dreijahresvertrag für den 30 Jahre alten Mittelfeldspieler, der aktuell vereinslos ist. Auch die englischen Zeitungen „Guardian“ und „Telegraph“ berichten dies.

Eriksen hatte zuletzt beim Premier-League-Klub FC Brentford sein Comeback gegeben, nachdem sein Herz am 12. Juni des Vorjahres im ersten EM-Gruppenspiel der Dänen in Kopenhagen gegen Finnland stehen geblieben und er nur knapp dem Tod entkommen war. Danach war ihm ein Defibrillator eingesetzt worden. Da das Spielen mit einem solchen in Italien verboten ist, hatte Eriksen seine Karriere nicht bei Inter Mailand fortsetzen können.

Folglich verpflichtete ihn Brentford im vergangenen Winter und gab Eriksen einen Vertrag für ein halbes Jahr. In elf Ligaspielen erzielte er ein Tor und gab vier Vorlagen. Auf der Insel ist Eriksen indessen kein Unbekannter. Von 2013 bis 2020 spielte er bereits für Tottenham Hotspur und kam in 226 Ligaspielen auf 51 Treffer.

Eriksen Zentrum einer großen ZDF-Reportage

Zuletzt lief im deutschen Fernsehen eine große Reportage: Die Sportstudio-Reportage des ZDF ging der Frage nach, wie die Fußballszene mit dem Thema Herzstillstand und Nahtod umgeht und wie ernst die Gesundheitsgefahren fürs Herz im Profifußball und im Amateurbereich genommen wird. Der Titel: Tragödie auf dem Rasen – Risikofaktor Herz und der Fall Eriksen“.

Ein Jahr, nachdem der dänische Mittelfeldstar Christian Eriksen im EM-Spiel gegen Finnland einen Herzstillstand erlitt und vor einem Millionenpublikum umfiel, war zu sehen, was die Branche aus dem Zusammenbruch Eriksens gelernt hat. Der Film von Albrecht Knechtel steht in der ZDFmediathek weiterhin zur Verfügung. (fs/sid)

