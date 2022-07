DFB-Frauen wollen Hype in Deutschland auslösen

Mo, 04.07.2022, 17.44 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen wollen die große Euphorie bei der EM in England auch in Deutschland entfachen. "Diesen Hype in England wollen wir mit nach Deutschland nehmen und diese Euphorie mit einer erfolgreichen EM untermauern", sagte Vize-Kapitänin Svenja Huth. Vor Beginn der EM bekamen die DFB-Frauen einen ersten Eindruck vom Hype der in England um dieses Turnier herrscht. Diesen wollen sie mit Erfolgserlebnissen auch in Deutschland entfachen. Zudem sind drei Punkte zum Auftakt gegen Dänemark fest eingeplant.