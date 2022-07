Rybakina krönt sich zur Wimbledon-Siegerin

Beim Gedanken an ihre Eltern kamen Jelena Rybakina dann doch noch die Tränen. «Wahrscheinlich wären sie super-stolz», sagte die 23-Jährige am Abend ihres Wimbledon-Triumphes.

Ohne große Gefühlsregung hatte die gebürtige Russin noch den Moment des unerwarteten Siegs gefeiert, der ohne ihren Nationenwechsel vor vier Jahren unmöglich gewesen wäre.

Und auch als die erste kasachische Grand-Slam-Turniersiegerin die Venus-Rosewater-Dish als Trophäe aus den Händen von Herzogin Kate erhielt, wirkte sie überwältigt von ihrem unerwarteten Premieren-Erfolg. «Ich bin sprachlos, ich war super nervös vor dem Spiel und während des Spiels», sagte Rybakina. «Ich bin froh, dass es vorbei ist, so etwas habe ich noch nie gefühlt.»

Rybakina drehte das Finale gegen die Weltranglisten-Zweite Ons Jabeur aus Tunesien mit 3:6, 6:2, 6:2 und durfte sich über den größten Erfolg ihrer Karriere freuen. «Ich muss ihr noch beibringen, wie man richtig gut feiert», scherzte Jabeur angesichts der kühlen Art, wie Rybakina auf dem Platz reagierte.

Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine waren Profis aus Russland und Belarus in Wimbledon ausgeschlossen gewesen. Rybakina hatte mehrfach während des Turniers betont, glücklich zu sein, Kasachstan zu repräsentieren. «Sie haben an mich geglaubt. Es gibt keine Frage mehr, wie ich mich fühle. Ich bin seit langer Zeit auf einer Reise als kasachische Spielerin.» Angesprochen auf den Krieg sagte sie, dass sie wolle, dass dieser «so schnell wie möglich zu Ende ist». Nach ihrem Sieg bedankte sie sich beim kasachischen Verbandspräsidenten Bulat Utemuratow für das Vertrauen und umarmte ihn auf der Tribüne. «Ich bin wirklich dankbar für alles.»

Kasachischer Präsident: «Historischer Sieg»

Aus Kasachstan gratulierte Präsident Kassym-Schomart Tokajew zu einem «historischen Sieg». Rybakina sei eine «herausragende Sportlerin», twitterte das Staatsoberhaupt des zentralasiatischen Landes über den ersten Einzel-Triumph einer Kasachin bei einem Grand-Slam-Turnier. Auch aus Russland erhielt sie Gratulationen. «Wir haben viel zu ihrer Entwicklung beigetragen», sagte Schamil Tarpischtschew, Chef des russischen Tennisverbandes, der russischen Zeitung «Sport-Express». «Gibt es Groll gegen sie? Nein. Das ist Sport. Jeder wählt seinen eigenen Weg. Das ist ihr Recht.»

Vor dem Finale war sie Fragen nach ihrem Wohnort Moskau ausgewichen. Durch ihre vielen Reisen als Profisportlerin sei sie eigentlich auf der Tour zuhause. «Die meiste Zeit verbringe ich auf der Tour. Ich trainiere zwischen den Turnieren in der Slowakei, habe Camps in Dubai. Ich lebe also nirgendwo, um ehrlich zu sein.»

Zwei Millionen Pfund Preisgeld für Rybakina

Jabeur, Halbfinal-Bezwingerin von Tatjana Maria, hatte die Partie zunächst dominiert. Doch Rybakina kämpfte sich vor den Augen von Prominenz wie Schauspieler Tom Cruise mit ihrem kraftvollen Spiel wieder zurück. Die gebürtige Moskauerin, die 2018 ihre Nationalität gewechselt hatte, erhält für ihren Triumph zwei Millionen britische Pfund (umgerechnet 2,36 Millionen Euro).

Jabeur bekam für den Finaleinzug 1,05 Millionen Pfund und verpasste den ersten Grand-Slam-Titel einer arabischen und afrikanischen Spielerin. «Ich bin froh, dass ich so viele Generationen aus meinem Land inspiriert habe», sagte die 27-Jährige, die immer wieder betont hatte, dass sie für alle arabischen und afrikanischen Spielerinnen spiele. «Du bist eine Inspiration nicht nur für Junioren, sondern für jeden», schwärmte Rybakina über ihre Gegnerin. «Du hast ein unglaubliches Spiel, ich genieße es so sehr, gegen dich zu spielen.»

Jabeur holt ersten Satz

Schnell war klar, dass es für Jabeur ein ganz anderes Spiel als noch im Halbfinale gegen Maria werden würde, das von Finesse und vielen Unterschnitt-Duellen auf beiden Seiten geprägt gewesen war. Rybakina setzte wie gewohnt auf ihren mächtigen Aufschlag und kraftvolle Grundschläge. Im Gegensatz zum beeindruckenden Halbfinal-Erfolg gegen die frühere Siegerin Simona Halep aus Rumänien zeigte sie jedoch Nerven und kam dazu mit dem Slice ihrer Gegnerin schlecht zurecht. Nach einem Rückhandfehler der Kasachin holte sich Jabeur das erste Break zum 2:1 und hüpfte vor Freude.

Rybakina blieb in einem umkämpften Spiel dran, konnte aber bei Aufschlag Jabeur zu wenig Druck auf ihre Gegnerin ausüben. So nutzte die Tunesierin bereits nach 32 Minuten ihren ersten Satzball zum zweiten Break und dem verdienten 6:3.

Rybakina unbeeindruckt

Rybakina zeigte sich zunächst unbeeindruckt, nahm ihrer Gegnerin direkt mit der ersten Chance das erste Mal das Service ab. Jabeur hatte trotzdem Spaß, spielte einen Ball nach dem Punkt mit dem Kopf, returnierte einen Lob im Zurücklaufen durch die Beine. Doch Rhythmus, Konzentration und wenig später auch der zweite Satz waren weg.

Auch im entscheidenden Durchgang hatte Rybakina weniger Probleme mit den Stoppbällen ihrer Gegnerin als zu Beginn und holte sich sofort das Break. Jabeur verzweifelte zusehends, vergab drei Breakbälle beim Stand von 2:3. Stattdessen gab sie erneut ihren eigenen Aufschlag ab und erlaubte sich beim ersten Matchball Rybakinas einen Fehler.

© dpa-infocom, dpa:220709-99-966659/5 (Von Florian Lütticke, dpa)