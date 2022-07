Siebter Sieg in Wimbledon: Djokovic entnervt Kyrgios

So, 10.07.2022, 18.18 Uhr

Novak Djokovic hat die australische Rebellion in seinem Rasenreich Wimbledon erfolgreich zurückgeschlagen. Der serbische Seriensieger triumphierte im Finale über Nick Kyrgios und damit zum vierten Mal in Folge im All England Club. Der überragende Djokovic entschied das Match mit 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 für sich und verteidigte damit erfolgreich seinen Titel.