FC Bayern: Fan-Empfang in Washington für Mané und Co.

Di, 19.07.2022, 20.23 Uhr

Großer Jubel für die Bayerns-Stars in Washington. Zum Auftakt ihrer USA-Reise machte das Starensemble um Müller, Mané & Co. Station in der Hauptstadt. In zwei Testspielen geht es für den FCB dann gegen DC United (mit Wayne Rooney) und ManCity (mit Pep Guardiola). Und dann auch mit dabei: Bayerns neuester Neuzugang Matthijs de Ligt.

