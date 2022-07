Alexandra Popp oder Alexander Bopp? DFB-Kapitänin sorgt für Lacher auf PK

So, 31.07.2022, 22.23 Uhr

Zwei Tage vor dem EM-Finale gegen Gastgeber England hat DFB-Kapitänin Alexandra Popp noch Zeit für Späße. In Anlehnung an einen Satire-Tweet erschien die deutsche EM-Heldin in einer besonderen Verkleidung zur Pressekonferenz.