Foto: Gian Mattia D'alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa/Archivbild

Schwimm-EM in Rom

Schwimm-EM in Rom Freistilschwimmerin Gose holt Bronze über 200 Meter

Rom. Isabel Gose hat ihre zweite Medaille bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom gewonnen.

Die Magdeburgerin schlug über 200 Meter Freistil als Dritte an und holte Bronze. Sie musste in 1:57,09 Minuten lediglich Marrit Steenbergen aus den Niederlanden und Freya Anderson aus Großbritannien den Vortritt lassen. Gose hatte bereits am Freitag über 800 Meter Freistil die Silbermedaille gewonnen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

«Ich hatte auf die Medaille gehofft, nicht damit gerechnet. Das gibt einen Schub an Selbstbewusstsein. In Europa vorne mitschwimmen zu können ist ein Anfang», sagte die 20-Jährige.

© dpa-infocom, dpa:220814-99-386101/2 (dpa)