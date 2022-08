Doppel-Gold in Rom: Gose und Märtens triumphieren bei Schwimm-EM

Mi, 17.08.2022, 20.23 Uhr

Goldener Doppelschlag über 400 m Freistil: Isabel Gose und ihr Freund Lukas Märtens haben bei den Europameisterschaften in Rom innerhalb weniger Minuten die ersten beiden Titel für die deutschen Schwimmer gewonnen. Zunächst setzte sich die WM-Fünfte Gose am Mittwoch vor der italienischen 800-m-Europameisterin Simona Quadarella durch, dann schlug Märtens als Erster an.

