Offiziell: Zverev verpasst die US Open

Mo, 22.08.2022, 16.23 Uhr

Alexander Zverev wird nach seiner schweren Knöchelverletzung nicht an den US Open in New York teilnehmen. Die teilten die Veranstalter am Montag mit. Der Olympiasieger hatte sich im Halbfinale der French Open drei Außenbänder gerissen, ein Start in den USA kommt noch zu früh.

