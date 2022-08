Carlos Sainz auf Startplatz eins in Belgien

In der Qualifikation früh ausgeschieden: Sebastian Vettel vom Team Aston Martin in der Boxengasse.

Spa-Francorchamps. Ferrari-Pilot Carlos Sainz geht beim Formel-1-Rennen in Belgien vom ersten Startplatz ins Rennen. Der Spanier belegte in der Qualifikation von Spa-Francorchamps am Samstag zwar Rang zwei.

Sainz profitierte aber davon, dass Weltmeister Max Verstappen als Tagesschnellster für den Grand Prix nach hinten strafversetzt wird. Am Red Bull des Niederländers waren unerlaubt Motorenteile gewechselt worden. Auch der WM-Zweite Charles Leclerc von Ferrari und fünf weitere Fahrer erhalten für den Rennsonntag Startplatzstrafen. In der WM-Gesamtwertung führt Titelverteidiger Verstappen bereits mit 80 Punkten Vorsprung auf Leclerc.

Als Zweiter startet am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) Sergio Perez im zweiten Red Bull. Dritter ist dann Fernando Alonso im Alpine vor Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton.

Mick Schumacher ist in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Belgien im zweiten Durchgang ausgeschieden. Der 23-Jährige fuhr am Samstag in Spa-Francorchamps auf den 15. Platz und verpasste damit die Finalrunde der besten Zehn. Schumacher, der noch um einen Vertrag für die nächste Saison kämpft, war allerdings schneller als Haas-Teamkollege Kevin Magnussen. Der Däne scheiterte als 18. schon in Durchgang eins.

Sebastian Vettel hat nach der Sommerpause eine weitere Enttäuschung erlebt. Der Aston-Martin-Pilot schied als 16. schon nach dem ersten Durchgang aus. Zwei Tausendstelsekunden fehlten dem viermaligen Weltmeister auf Landsmann Mick Schumacher im Haas und das Weiterkommen in die nächste Runde.

© dpa-infocom, dpa:220827-99-535614/5 (dpa)