Bleibt Kruse in Wolfsburg? Kovac: "Jeder kann es interpretieren"

So, 28.08.2022, 10.23 Uhr

Niko Kovac hat auf die Spekulationen über einen möglichen Abgang von Max Kruse reagiert. "Ich weiß, in welche Richtung die Spekulationen gehen und jeder kann es interpretieren", sagte der Trainer des VfL Wolfsburg: "Komischerweise geht es dabei immer nur in die eine Richtung." sich nach der 0:2-Niederlage des VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig zu seinem Stürmer Max Kruse geäußert. Die Spekulationen bezüglich eines Verbleibs des ehemaligen Nationalspielers in Niedersachsen nehmen kein Ende. Für den Trainer sind die Gerüchte allerdings weniger bedeutend als die Leistung des Angreifers auf dem Platz.

