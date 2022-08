Der letzte große Auftritt: Williams verabschiedet sich in New York

Mo, 29.08.2022, 06.23 Uhr

Die Ticket-Preise schossen durch die Decke, Tennis-Legenden überboten sich in Lobpreisungen und der erste Turniertag kündigte sich schon als emotionaler Höhepunkt der US Open an: Fast alles drehte sich vor dem Start in New York um Serena Williams. Die Tennis-Queen geht zum letzten Mal beim Grand Slam vor Heimpublikum an den Start - gewinnen muss sie nicht mehr.

