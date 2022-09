"Total geil": Nagelsmann schwärmt von Union

Fr, 02.09.2022, 16.24 Uhr

Als Julian Nagelsmann den Spitzenspiel-Gegner Union Berlin analysierte, fühlte er sich plötzlich an die glücklichen Anfangsjahre seiner kometenhaften Trainerkarriere erinnert - und grinste verschmitzt. "Meine damalige U19 in Hoffenheim, mit der ich deutscher Meister wurde, war auch so. Das war total geil", sagte Nagelsmann über die ausgebuffte und clevere Spielweise des unverhofften Bayern-Jägers.

Video: Sport