DFB-Frauen greifen nach WM-Ticket: "Wollen uns qualifizieren"

Fr, 02.09.2022, 18.23 Uhr

Rund fünf Wochen nach ihrem EM-Höhenflug greifen die deutschen Fußballerinnen in der Türkei nach dem WM-Ticket. "Wir wollen uns für die WM qualifizieren - mit der besten Energie und einer sehr guten Leistung", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor der Pflichtaufgabe am Samstag in der Türkei. Geht es nach Bundestrainerin Voss-Tecklenburg sollte dies schon mit einem Sieg gegen die Türkei gelingen.

Video: Sport