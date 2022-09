Freiburg an der Tabellenspitze: "Geht darum, die Liga zu halten"

Freiburg an der Tabellenspitze: "Geht darum, die Liga zu halten"

Sa, 03.09.2022, 20.23 Uhr

Der SC Freiburg grüßt nach fünf Spieltagen von der Tabellenspitze - doch davon will Trainer Christian Streich nichts wissen. In einem Europapokal-Jahr gehe es darum, "Freiburg in der Bundesliga zu halten", sagte Streich nach dem 3:2-Sieg bei Bayer Leverkusen.

Video: Sport