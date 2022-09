All-Star-Game in England? Klopp reagiert amüsiert

Mi., 14.09.2022, 12.23 Uhr

Jürgen Klopp hat belustigt auf die Idee eines All-Star-Games in der Premier League reagiert. "Exzellent", sagte der deutsche Teammanager des FC Liverpool, als er nach dem 2:1-Erfolg in der Champions League gegen Ajax Amsterdam auf den Vorschlag von Chelsea-Vorstandschef und Mitbesitzer Todd Boehly angesprochen wurde. Und hatte gleich eine ganze Menge Fragen, wie so ein Spiel denn aussehen könne.

