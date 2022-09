Bundestrainer Herbert übernimmt Verantwortung: "Bin selbst von mir enttäuscht"

Sa., 17.09.2022, 16.53 Uhr

Gordon Herbert fühlt sich für die Niederlage im Halbfinale der Heim-EM gegen Weltmeister Spanien verantwortlich. "Ich nehme die Schuld auf mich", sagte der Kanadier am Tag nach dem 91:96 in Berlin. Er habe "ein paar Jungs zu viele Minuten spielen lassen, so waren wir im Schlussviertel müde", ließ der Bundestrainer durchblicken. Nationalspieler Johannes Thiemann will dennoch den Traum von der Medaille wahr werden lassen und am Sonntag gegen Polen "noch einmal zocken und Spaß haben".

Video: Sport