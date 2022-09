Federer bestreitet letztes Karriere-Match mit Nadal

Do., 22.09.2022, 14.53 Uhr

Tennis-Superstar Roger Federer (41) wird das letzte Match seiner einzigartigen Karriere an der Seite von Rafael Nadal bestreiten. Die beiden langjährigen Rivalen bilden am Freitagabend beim Laver Cup in London das Doppel des europäischen Teams.

