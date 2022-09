Halbfinal-Aus in Seoul - Maria jetzt beste Deutsche

Sa., 24.09.2022, 16.23 Uhr

Tatjana Maria scheitert im Halbfinale von Seoul und verpasst damit ihr zweites Tour-Finale in diesem Jahr. Und doch hat sie etwas zu feiern: Durch die guten Leistungen zuletzt zieht die Wimbledon-Halbfinalistin in der kommenden Weltrangliste an Angelique Kerber und Jule Niemeier vorbei und wird damit als höchstplatzierte Deutsche gelistet.

