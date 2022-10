Ex-Ironman-Weltmeisterin Haug will in Hawaii "ums Podium kämpfen"

Mi., 05.10.2022, 08.53 Uhr

Triathletin Anne Haug kehrt nach drei Jahren an den Ort ihres größten Triumphs zurück. Nach dem Ausweichtermin in Utah peilt die Ironman-Weltmeisterin von 2019 auf Hawaii die Titelverteidigung an. Die WM habe aber auch "ihre eigenen Gesetze".

