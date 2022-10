Draisaitl, Sturm, Seider und Co.: Deutsche Spieler in der NHL

Mi., 05.10.2022, 12.53 Uhr

In der NHL startet am Freitag in Prag die neue Saison. Angeführt von Starspieler Leon Draisaitl, der mit den Edmonton Oilers den nächsten Anlauf auf den Stanley Cup nimmt, stehen wahrscheinlich sieben deutsche Spieler in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga auf dem Eis. Der SID stellt die Deutschen vor.

