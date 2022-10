Pole Dance in Saudi-Arabien: Kampf um mehr Akzeptanz

Di., 11.10.2022, 12.24 Uhr

Pole Dance in Saudi-Arabien? Für viele im streng konservativen Königreich ist das immer noch unvorstellbar. Doch einige Frauen kämpfen für die Akzeptanz des Sports, unter ihnen auch Nada, die vor ein paar Jahren einen Pole-Dance-Kurs in einem Fitnessstudio für sich entdeckte. Trotz der schwierigen Rechtesituation für Frauen in Saudi-Arabien wollen die 28-Jährige und ihre Mitstreiterinnen das Tabu-Thema beseitigen - auch wenn noch ein langer Weg vor ihnen liegt.

