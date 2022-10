"Haben es nicht verdient" - Xavi sauer nach CL-Remis

Do., 13.10.2022, 12.53 Uhr

Dem FC Barcelona droht nach dem 3:3-Remis gegen Inter Mailand das Aus in der Champions League. Trainer Xavi zeigte sich nach dem Unentschieden im Camp Nou verärgert über die Leistung seines Teams. Die leichtsinnigen Fehler der Katalanen "werden in einem Wettbewerb wie der Champions League bestraft". Die Katalanen haben das Erreichen des Achtelfinals nicht mehr in der eigenen Hand und müssen auf Schützenhilfe hoffen. Für Xavi wäre ein Weiterkommen nach der Leistung gegen Inter sowieso "nicht verdient".

