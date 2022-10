"Teilziel erreicht" - Union überwintert international

Fr., 14.10.2022, 08.24 Uhr

Ein Elfmeter kurz vor Schluss - und Union Berlin überwintert sicher im Europapokal. Durch den Last-Minute-Sieg gewann die Mannschaft von Trainer Urs Fischer gegen Malmö FF mit 1:0. Sollten die Köpenicker in ihrer Gruppe auf Platz drei bleiben, würden sie in die Conference League "absteigen". Das Ziel der Berliner ist aber "logischerweise" die K.o.-Phase in der Europa League. Trotz des erst späten Siegtreffers sah der Schweizer einen über 90 Minuten "hochverdienten Sieg" seines Teams.

