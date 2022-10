Klima, Menschenrechte, Unterkünfte: Die Brennpunkte von Katar

Do., 20.10.2022, 12.23 Uhr

Infrastruktur, Klimaversprechen, Pressefreiheit: Die WM in Katar steht kurz bevor und bietet weiterhin viel Gesprächsstoff. Noch hat der Wüstenstaat mit vielen Problemen zu kämpfen, dabei soll in 31 Tagen das größte Sportevent in der bisherigen Landesgeschichte starten. Auch die Kritik an dem Gastgeber wird nicht geringer. Der SID gibt einen Monat vor dem WM-Eröffnungsspiel in Katar einen Überblick zu den aktuellen Brennpunkten.

