Medien: Schalke erzielt Einigung mit Bochum wegen Reis

Mi., 26.10.2022, 20.23 Uhr

Thomas Reis wird wohl neuer Trainer bei Schalke 04. Laut Medienberichten haben die Königsblauen eine Einigung mit dem VfL Bochum erzielt, bei dem der 49-jährige Reis nach seiner Beurlaubung Mitte September noch einen Vertrag besaß. Schalke hatte den glücklosen Cheftrainer Kramer am 19. Oktober entlassen. Am Mittwochnachmittag kündigte zudem Sportdirektor Rouven Schhröder überraschend seinen sofortigen Rücktritt an.

