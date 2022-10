2:1-Sieg gegen Marseille: Frankfurt "happy" über Endspiel

Do., 27.10.2022, 08.23 Uhr

Mit einem 2:1-Heimerfolg hat sich Eintracht Frankfurt eine gute Ausgangslage für das Weiterkommen in der Champions League gesichert. Die Hessen stehen nun auf Rang 2 der Gruppe und können am letzten Spieltag alles klar machen. Mario Götze sprach nach der Partie gegen die Franzosen von einer guten Leistung über 90 Minuten. Laut Mittelfeldakteur Djibril Sow befindet sich die Eintracht nun in "der Situation, in der alles möglich ist."

Video: Sport