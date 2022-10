La Liga Dank Lewandowski: Barcelona-Sieg in Valencia

Der FC Barcelona hat in Spanien den Sprung an die Tabellenspitze geschafft - dank Robert Lewandowski. Der ehemalige Bayern-Profi erzielte im Auswärtsspiel beim FC Valencia in der Nachspielzeit den 1:0-Siegtreffer für die Katalanen.

Für Lewandowski war es der 13. La-Liga-Treffer. Barcelona liegt punktgleich dank des besseren Torverhältnisses vor Real Madrid, doch die Königlichen erwarten am Sonntag den FC Girona und können die Tabellenspitze zurückerobern.