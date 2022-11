NBA: Brooklyn Nets trennen sich von Coach Nash

Di., 01.11.2022, 19.54 Uhr

Die Brooklyn Nets aus der NBA haben sich von ihrem Trainer Steve Nash getrennt. Dies teilte das Team aus New York am Dienstag mit. Der 48-jährige Nash, der als Aktiver lange an der Seite von Dirk Nowitzki für die Dallas Mavericks gespielt hatte, war seit September 2020 Coach der Nets. Der Saisonstart verlief mit nur zwei Siegen in sieben Spielen enttäuschend.

Video: Sport