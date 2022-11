"Er steht zur Verfügung": Hofmann vor Gladbach-Comeback

Do., 03.11.2022, 19.24 Uhr

Gute Nachrichten für Borussia Mönchengladbach: Nationalspieler und Leader Jonas Hofmann steht nach überstandener Verletzungspause im Heimspiel am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart wieder zur Verfügung, auch Ramy Bensebaini ist fit. Die Langzeitverletzten Ko Itakura, Florian Neuhaus und Hannes Wolf fallen bis zur Winterpause hingegen definitiv aus. Ein Update gibt Sportdirektor Roland Virkus in Puncto Vertragssituationen: Sowohl mit Marcus Thuram, als auch mit Bensebaini und Yann Sommer sei man in "guten Gesprächen".

