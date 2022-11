Barca-Idol Pique beendet Karriere am Samstag

Do., 03.11.2022, 21.23 Uhr

Barca-Idol Gerard Pique beendet am Wochenende seine große Karriere. Das gab der Welt- und Europameister seinen 20 Millionen Twitter-Followern am Donnerstag in einem Video bekannt. Für den FC Barcelona hat Pique in 14 Jahren mehr als 600 Profi-Spiele gemacht, unter anderem gewann er mit dem Klub dreimal die Champions League. Für die Nationalmannschaft Spaniens lief er in insgesamt 102 Spielen auf.

