NBA: Hartenstein überzeugt als Starter - Milwaukee auch ohne Giannis stark

So., 06.11.2022, 09.53 Uhr

Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein hat in der NBA erneut überzeugt. Der Center, der für die New York Knicks erstmals in dieser Saison als Starter auflief, holte beim 118:133 gegen die Boston Celtics zehn Punkte und 14 Rebounds. Die Milwaukee Bucks bleiben als einziges Team weiter ungeschlagen - auch ohne Superstar Giannis Antetokounmpo gab es ein 108:94 gegen Oklahoma City Thunder.

Video: Sport