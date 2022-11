"Man muss Sorge haben": Menschenrechtsbeauftragte sieht Katar in der Pflicht

Mi., 09.11.2022, 11.23 Uhr

Nach den homophoben Aussagen des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman wächst die Kritik am Gastgeberland weiter an. Fan-Vertreterin Helen Breit und die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, forderten eine Klarstellung durch den Golfstaat. Am Dienstagabend hatten die Grünen in Berlin zu einer Diskussionsrunde zum Thema "Menschenrechte" geladen.

