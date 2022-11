Rekordsumme! Schumi-Ferrari für fast 15 Millionen Euro versteigert

Mi., 09.11.2022, 19.23 Uhr

Spektakuläre Versteigerung von Schumi-Ferrari: Das Auto des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher aus dem Jahr 2003 hat für eine Rekordsumme den Besitzer gewechselt. Bei einer Auktion von Sotheby's am Mittwoch in Genf wurde der F2003-GA mit der Chassis-Nummer 229 nach Addition von Steuern und Gebühren für 14,6 Millionen Schweizer Franken (14,7 Millionen Euro) verkauft. Das finale Gebot hatte bei rund 13,1 Millionen Euro gelegen. Schumacher war in dem Boliden zum sechsten seiner insgesamt sieben Weltmeistertitel gefahren.

