"Endlich mal belohnt": Befreiungsschlag für Schalke

Do., 10.11.2022, 07.53 Uhr

Der erste Sieg unter Thomas Reis: Der FC Schalke hat die Leistungssteigerung der Vorwoche bestätigt und beim 1:0-Heimsieg gegen Mainz den erhofften Befreiungsschlag geschafft. Auch Ex-Bochum-Coach Reis kann nach sieben Niederlagen in Serie aufatmen: "Die Mannschaft hat sich endlich mal belohnt für den Aufwand der letzten Wochen", so der 49-Jährige. Deutlich weniger zufrieden ist sein gegenüber Bo Svensson mit der Leistung seines Teams: "Das war insgesamt ein sehr enttäuschender Auftritt." Für Mainz ist es im Endspurt vor der WM in Katar bereits die dritte Niederlage in Folge.

