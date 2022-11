Kamerun mit Choupo-Moting zur WM nach Katar

Do., 10.11.2022, 11.53 Uhr

Bayern Münchens formstarker Stürmer Eric-Maxim Choupo-Moting steht in Kameruns Kader für die Fußball-WM in Katar. Auch Mittelfeldspieler Gaël Ondoua von Zweitligist Hannover 96 hat den Sprung in die 26-köpfige Auswahl von Nationaltrainer Rigobert Song geschafft.

Video: Sport