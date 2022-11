Sechster BL-Sieg in Folge: Bayern gewinnt auch auf Schalke

Sa., 12.11.2022, 21.23 Uhr

Der FC Bayern hat sich mit einem glanzlosen Pflichtsieg in die WM-Pause verabschiedet. Der Bundesliga-Spitzenreiter München setzte sich mit 2:0 beim Tabellenletzten Schalke 04 durch und baute mit dem sechsten Ligasieg in Folge seinen Vorsprung vorerst auf sechs Punkte aus. Der S04 dagegen geht mit fünf Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz in die Winterpause

