"An unsere Grenzen gehen": DFB-Frauen heiß auf perfekten Jahresabschluss

So., 13.11.2022, 09.53 Uhr

Finales Fußball-Fest: Mit dem zweiten Härtetest gegen den Weltmeister beschließen die DFB-Frauen ihr furioses EM-Jahr in den USA. Nach dem 2:1-Sieg drei Tage zuvor will das Team von Bundestrainerin auch im zweiten Test gegen die Amerikanerinnen "an und über unsere Grenzen gehen".

